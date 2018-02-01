بوتين يدشن محطة نووية

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محطة للطاقة النووية في منطقة روستوف على نهر الدون.

وأوعز بوتين خلال زيارته رستوف بتدشين مطار جديد فيها، عبر جسر تلفزيوني، ببدء العمل في المفاعل الرابع لمحطة نووية هناك.

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وبعد قرار الرئيس بوتين بدأ المفاعل بالفعل بإنتاج وتوليد الكهرباء ليدخل نظام التشغيل للبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن أول مفاعل للطاقة في المحطة أطلق خلال عام 2001، ويقع المصنع على شاطئ تسيمليانسك.

المصدر: وكالات روسية

ناديجدا أنيوتينا