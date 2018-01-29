"روس آتوم" تدخل جنوب إفريقيا

من المقرر أن تبدأ شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة، بتوريد معدات طاقة هيدروليك لبناء محطة هيدروليك (كهرومائية) بهدف توليد الطاقة الكهربائية في جنوب إفريقيا.

وقالت شركة "شبكة روس آتوم-انترناشونال"، اليوم الاثنين، إن شركة "غانز إنجينيرينغ إند إنرجيتيكش ماشينري (غانز إييم، تابعة لشركة روس آتوم الروسية) وقعت مع شريكتها في جنوب إفريقيا، شركة الطاقة الزرقاء "بلو وورد باور أند إنيرجي سيرفيسز بتي لتد"، عقدا لتوريد هذه المعدات.

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وسيتم بناء المحطة على شلال مبومبومبو في مقاطعة مبومالانجا على بعد 300 كيلومتر من العاصمة جوهانسبرغ.

وأعلن المدير العام لشركة "روس آتوم"، أليكسي ليخاتشيوف، في وقت سابق، أن الشركة مستعدة للعودة إلى المفاوضات حول مشاركتها في بناء وحدات الطاقة النووية الجديدة في جمهورية جنوب إفريقيا وإمكانية بناء محطة طاقة نووية.

روس آتوم"، مؤسسة حكومية روسية مختصة بالطاقة النووية، لديها خبرة واسعة بتشييد المفاعلات الذرية في مختلف بلدان العالم.

وقعت مع القاهرة اتفاقية في 2015 لبناء أول محطة في هذا البلد بـ4 مفاعلات باستطاعة 1200 ميغاواط.

كذلك تشييد المحطات الكهرذرية في بيلاروس، وتركيا، وإيران، والهند، والسودان، وهنغاريا، وبنغلادش، والصين، وفنلندا، فيما المباحثات مستمرة مع السعودية.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا