الكويت قد تنضم إلى زبائن "روس آتوم" الروسية للطاقة الكهرذرية

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين عن مفاوضات روسية كويتية حول تشييد شركة "روس آتوم" الروسية محطة كهرذرية في الكويت.

وقال في حديث متلفز: "تربطنا بالكويت جملة من ميادين التعاون الواعد، بما فيها الطاقة الذرية، حيث يخطط شركاؤنا الكويتيون لبناء محطة للطاقة الكهرذرية في بلادهم، والمفاوضات مستمرة الآن و"روس آتوم" انخرطت في العملية".

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وكانت روسيا والكويت قد وقعتا في 2010 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية، حيث أعربت موسكو عن استعدادها لمساعدة الكويت في تطوير برنامجها للطاقة الذرية، وعونها في استكشاف وإنتاج اليورانيوم، وتدريب كوادرها الفنية.

"روس آتوم"، وهي مؤسسة حكومية روسية مختصة بالطاقة النووية، تتخصص بتشييد المفاعلات الذرية في مختلف بلدان العالم.

وقعت مع القاهرة اتفاقية في 2015 لبناء أول محطة في هذا البلد بـ4 مفاعلات باستطاعة 1200 ميغاواط.

كذلك تشيد المحطات الكهرذرية في بيلاروس، وتركيا، وإيران، والهند، والسودان، وهنغاريا، وبنغلادش، والصين، وفنلندا، فيما المباحثات مستمرة مع السعودية.

وأكد أليكسي ليخاتشيوف المدير العام لـ"روس آتوم" في وقت سابق أن حقيبة طلبات المؤسسة الخارجية للسنوات العشر القادمة ستتجاوز خلال العام الجاري مستوى 130 مليار دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي