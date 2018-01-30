"روس نانو" تجتذب مستثمرين عربا

بدأت شركة "روس نانو" الروسية مفاوضات مع مستثمرين عرب بهدف جذبهم للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في روسيا.

وأكد أناتولي تشوبايس، رئيس مجلس إدارة الشركة، لصحيفة "فيدوموستي" الروسية، أن المستثمرين أعربوا عن رغبتهم في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في روسيا.

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وقال تشوبايس: "العرب مهتمون بمشاريعنا، كنت مؤخرا في دبي وشاركت بمنتدى حول الطاقة المتجددة، وبدأنا مفاوضات بشأن مشاركة الإمارات بمشاريع داخل روسيا".

ووفقا له، فقد تقوم الشركة حاليا بتنفيذ مشروع مشترك لطاقة الرياح مع شركة "فورتوم" الفنلندية، إضافة إلى مشاريع طاقة شمسية مع شركة "رينوفا"، وكذلك بناء مصنع لإعادة تدوير النفايات لإنتاج الكهرباء، كما تسعى لزيادة عدد مشاريع الطاقة المتجددة في المستقبل.

وبهذا الخصوص أضاف: "على سبيل المثال، في الربيع المقبل، سنبدأ مشاريع جديدة بالطاقة المتجددة، تتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية".

المصدر: تاس

ناديجدا أنيوتينا