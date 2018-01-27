السعودية تدعو الشركات الروسية إلى مشاريع الطاقة المتجددة

أعرب وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، عن أمله بمشاركة الشركات الروسية في مشاريع للطاقة المتجددة في المملكة.

وصرح الفالح لقناة "روسيا 24" اليوم السبت قائلا: "نخطط لمشاريع عديدة باستخدام الرياح والشمس بسعة إجمالية تصل إلى 10 غيغاواط، وستطرح جميع المشاريع للمناقصة، وبحلول عام 2020 نخطط لتشغيل منشآت بسعة إجمالية قدرها 3 غيغاواط".

وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية: "نعول على مشاركة الشركات الروسية في المشاريع".

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ومن المتوقع أن تطرح السعودية قريبا أكثر من 20 فرصة استثمارية في مجال الطاقة المتجددة، خاصة وأن المملكة تتمتع بمقومات قوية في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بفضل موقعها في نطاق "الحزام الشمسي العالمي".

ويتوقع ارتفاع مستوى الاستهلاك للطاقة في السعودية ثلاثة أضعاف بحلول 2030، لذلك تسعى السعودية لإضافة 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى إنتاجها المحلي.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي