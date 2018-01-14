شركة روسية للطاقة البديلة تخطط للتوسع في أسواق الخليج

تخطط هيفيل وهي شركة روسية رائدة في مجال الطاقة البديلة، دخول أسواق جديدة خلال العام الجاري، وتعتزم الشركة بدء تصدير ألوحها الشمسية إلى الأسواق الخارجية ومنها إلى الدول الخليجية.

وشركة "هيفيل" هي عبارة عن مشروع مشترك بين شركتي "روس نانو"، لتقنيات النانو، و"رينوفي"، وهي صندوق خاص للاستثمارات. وتقدم "هيفيل" مجموعة كاملة من الخدمات، انطلاقا من إنتاج وحدات الطاقة الشمسية إلى تصميم وبناء مزارع الطاقة الشمسية.

وأكد أناتولي تشوبايس رئيس شركة "روس نانو" على هامش مشاركته في منتدى للطاقة في أبوظبي أن منتجات شركة "هيفيل" من الألواح الشمسية تتمتع بجميع المقومات اللازمة لدخول أسواق جديدة.

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وأضاف تشوبايس أن الشركة وضعت مسألة دخول أسواق الألواح الشمسية الخارجية كهدف استراتيجي لها للعام 2018.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف المدير التنفيذي لشركة "هيفيل"، إيغور شاخراي، عن الرغبة بالمشاركة في مشروع بناء مدينة عالمية مبتكرة "نيوم" في المملكة العربية السعودية.

حينها، قال إن "هيفيل" تدرس فرص وشروط المشاركة في المشروع، بتمويل حكومي، وموارد صندوق الاستثمار الحكومي السعودي، فضلا عن الاستثمارات الخاصة.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي