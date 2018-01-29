روسيا ومصر قيد أنملة من توقيع اتفاقية الطيران

أكد أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن اتفاقية سلامة الطيران مع مصر جاهزة للتوقيع.

وكشف دفوركوفيتش لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الاثنين، أن الجانب الروسي ينتظر من نظيره المصري التوقيع على الاتفاقية.

وقال المسؤول الروسي: "منذ البداية أكدنا على ضرورة إعداد اتفاق يتناول القضايا الأمنية، ونحن مستعدون للتوقيع، ونعتقد أن الجانب المصري جاهز أيضا".

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وكان وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أعلن سابقا، أن الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة ستستأنف في فبراير المقبل.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 4 يناير 2018 مرسوما بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة.، بعد توقف دام حوالي السنتين جراء تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الروسية كوغاليمافيا فوق سيناء في العام 2015 بفعل عمل إرهابي.

وستستأنف الرحلات أولا إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم تعود تدريجيا إلى مطارات المنتجعات السياحية مثل شرم الشيخ، والغردقة، على شاطئ البحر الأحمر.

المصدر: تاس

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