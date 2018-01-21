الكويت تضع عينها على الغاز الروسي

طلبت الكويت من موسكو إمدادها بالغاز الروسي المسال وبعقود طويلة الأمد حسب تصريح لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عقب لقاء جمعه بنظيره الكويتي بخيت الرشيدي في مسقط.

وقال نوفاك على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المراقبة لتنفيذ اتفاق "أوبك": "بحثت مع الوزير الكويتي إمكانية توريد الغاز الطبيعي المسال إلى بلاده، فضلا عن قضايا الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، واتفاق خفض إنتاج النفط".

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وأضاف: "أكد لنا الوزير أن بلاده مهتمة بتوريد الغاز الطبيعي المسال إليها، ولفترات طويلة الأجل".

يذكر أن شركة "غازبروم" الروسية للطاقة زادت حجم صادراتها من الغاز الطبيعي خلال عام 2017 إلى مستوى غير مسبوق، محطمة الرقم القياسي الذي حققته في 2016 بـ179.3 مليار متر مكعب.

المصدر: نوفوستي

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