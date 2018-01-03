صادرات الغاز الروسي تحطم الرقم القياسي

زادت شركة "غازبروم" الروسية للطاقة حجم صادراتها من الغاز الطبيعي للخارج خلال عام 2017 إلى أقصى كمية محطمة الرقم القياسي التي بلغته في 2016 عند 179.3 مليار متر مكعب.

وقال رئيس "غازبروم، ألكسي ميلر، اليوم الأربعاء، للصحفيين: "وفقا للبيانات فقد صدرت الشركة 193.9 مليار متر مكعب من الغاز خلال 2017 للدول غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، أي أكثر بنحو 14.6 مليار متر مكعب (8.1٪) عمّا وصله أعلى حجم لصادرات الغاز في عام 2016" .

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وأضاف: " هذه الزيادة السنوية تدل على الطلب المتزايد من قبل الدول الأوروبية على الغاز الروسي، وكذلك الثقة بشركتنا وقدرتها على استيفاء الإمدادات وبالأحجام المطلوبة".

ووفقا له، فقد ارتفعت صادرات الغاز إلى ألمانيا والنمسا، حيث سلمت الشركة لألمانيا 53.4 مليار متر مكعب من الغاز خلال 2017 وهو أكبر حجم في تاريخها خلال سنة، بارتفاع قدره 3.6 مليار متر مكعب (بنسبة 7.1%) مقارنة بعام 2016، عندما بلغت قيمة الذروة السابقة (49.8 مليار متر مكعب).

وحول إمدادات "غازبروم" للنمسا، قال ميلر: "بلغت إمدادات الغاز الروسية إلى النمسا مستوى تاريخي جديد عند 8.5 مليار متر مكعب (بزيادة 25% عن العام 2005 و أعلى بنسبة 40% عن 2016).

أما إمدادات الغاز الروسي لهولندا فقد ارتفعت 4.6 مليار متر مكعب (بنسبة 4.5% (مقارنة مع 2007) وبنسبة 9.7% عن 2016".

كما ارتفعت صادرات الغاز الروسي إلى فرنسا بنسبة 6.8% لتصل إلى 12.3 مليار متر مكعب، وإلى جمهورية التشيك بنسبة 28% إلى 5.8 مليار متر مكعب، وإلى سلوفاكيا بنسبة 24.5% إلى 3.6 مليار متر مكعب، و إلى الدنمارك 1.9% إلى 1.75 مليار متر مكعب.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، توقع ميلر أن تصل صادرات الغاز في عام 2017 إلى 192 مليار متر مكعب، وها هي بيانات "غازبروم" تظهر أنها تجاوزت توقعاته.

المصدر: نوفوستي

ناديجدا أنيوتينا