القضاء ينتصر لشركة "غازبروم" الروسية

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية للطاقة، اليوم الجمعة، أن محكمة التحكيم في ستوكهولم قضت بأن تدفع شركة "نفطوغاز" الأوكرانية أكثر من 2 مليار دولار عن الغاز المورد لصالح "غازبروم".

وجاء في بيان صحفي صدر عن شركة "غازبروم" حول نتائج قرار محكمة التحكيم بشأن النزاع بينها وبين "نفطوغاز" بموجب عقد توريد الغاز: "وعلى الرغم من البيان المعلن سابقا من (نفطوغاز أوكرانيا)، اعتبر المحكمون الأحكام الرئيسية للعقد فاعلة، ووافقت على معظم متطلبات شركة (غازبروم) بشأن الدفع عن الغاز المورد".

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وأضاف البيان: "محكمة التحكيم قضت في قرارها النهائي أن تدفع شركة (نفطوغاز أوكرانيا) لصالح (غازبروم) كمية المتأخرات عن إمدادات الغاز البالغة 2.019 مليار دولار، وكذلك الفائدة من 22 ديسمبر إلى تاريخ الدفع بنسبة 0.03% لكل يوم تخلف".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن (نفطووغاز) ملزمة بتحديد ودفع 5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا اعتبارا من 2018.

وتبلغ قيمة مطالبات شركة "غازبروم" من "نفطوغاز" في إطار الشرط "خذ أو ادفع" نحو 37 مليار دولار، من جهتها، تطالب الشركة الأوكرانية بتعديل سعر الغاز المورد من روسيا، وتدعي "نفطوغاز" أنه "غير عادل وأعلى من مستويات السوق"، كما تطالب بتعديل رسوم عبور الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا عبر أراضيها، فضلا عن رفع الحظر المفروض على إعادة بيع الغاز الطبيعي الذي تشتريه من روسيا.

المصدر: وكالات روسية

