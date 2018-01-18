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شركة بريطانية تفوز بتطوير حقول كركوك النفطية

مال وأعمال

شركة بريطانية تفوز بتطوير حقول كركوك النفطية
Reuters Alaa Al-Marjani
مشهد في حقول كركوك النفطية بالعراق
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وقعت وزارة النفط العراقية مع شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية مذكرة تفاهم لتطوير حقول نفط كركوك.

ونقل بيان عن وزير النفط العراقي، جبار علي اللعيبي، قوله: "الوزارة حريصة على تطوير الحقول النفطية في كركوك من أجل فتح صفحة جديدة لعمل شركات نفط الشمال وتحسين دورها في رفد الإنتاج الوطني من النفط".

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بدوره، قال مدير شركة "بريتش بيتروليوم"، ايكل تاونسند": "الشركة ستقوم بعمليات مسح وإعداد الدراسات المطلوبة من أجل العمل على تطوير الحقول النفطية في كركوك وزيادة الإنتاج منها إلى معدلات تصل إلى 750 ألف برميل يوميا".

وكان وزير النفط زار محافظة كركوك اليوم الخميس يرافقه مدير شركة "بي بي" وتفقد الحقول النفطية في المحافظة ووجه بضرورة الإسراع في عمليات التأهيل.

وفي وقت سابق، أكد اللعيبي أن إنتاج البلاد من النفط وصل إلى 4.3 مليون برميل يوميا.

المصدر: سبوتنيك

ناديجدا أنيوتينا

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