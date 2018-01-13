إنتاج النفط العراقي يقترب من 5 ملايين برميل يوميا

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن إنتاج بلاده النفطي يقترب من الوصول إلى 5 ملايين برميل يوميا مع التزام بغداد بمعدل الإنتاج المستهدف في إطار اتفاق عالمي لخفض الإمدادات.

وقال اللعيبي للصحفيين خلال مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي السبت، إن إنتاج العراق من النفط قد وصل في الوقت الراهن إلى 4.3 مليون برميل يوميا.

وشدد على ضرورة استمرار اتفاق خفض إنتاج النفط في دول "أوبك" وخارجها على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار النفط، مشيرا إلى أن أسواق النفط لا تزال بحاجة للمزيد من الوقت قبل أن تستقر.

وعلى صعيد آخر، قال اللعيبي إن وزارته تعتزم إبرام ثلاثة عقود مع شركات غاز دولية بحلول منتصف العام الجاري للانتفاع من الغاز في جنوبي البلاد، مؤكدا أن العراق يخطط للقضاء على إحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط بحلول عام 2021.

يشار إلى أن العراق يضطر إلى إحراق بعض الغاز المتصاعد أثناء استخراج النفط الخام لأنه لا يمتلك منشآت مناسبة تتيح استغلاله عوضا عن هدره حرقا.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي