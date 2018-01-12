الطاقة الدولية تحذر من إنتاج النفط الصخري الأمريكي

رحج فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية أن تشجع أسعار النفط الحالية منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة إنتاجهم ما سينعكس سلبا على معروض النفط في الأسواق.

وقال بيرول اليوم الجمعة: "بينما تعد أسعار النفط بين 65 و70 دولارا للبرميل أمرا جيدا في الوقت الحالي للمنتجين فإنها تنذر بأن يشجع ذلك المستوى على زيادة فائض المعروض من شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة".

وأضاف بيرول خلال مؤتمر لقطاع النفط في أبوظبي أنه من المحتمل أن يستمر إنتاج الخام في الانخفاض في فنزويلا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، خلال عام 2018 مع تضرر إمداداتها من الأزمة الاقتصادية في البلاد.

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وعلى صعيد التداولات، هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة من أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، الذي سجلته في اليوم السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينيتش (10:55 بتوقيت موسكو) بانخفاض قدره 46 سنتا، أو ما يعادل 0.7% عن التسوية السابقة. وكان الخام ارتفع يوم الخميس إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 عند 64.77 دولار للبرميل.

ونزل خام القياس العالمي مزيج "برنت" بمقدار 29 سنتا أو ما يعادل 0.4% عن التسوية السابقة إلى 68.97 دولار للبرميل. وكان "برنت" أيضا سجل أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2014 أمس الخميس وبلغ 70.05 دولار للبرميل.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي