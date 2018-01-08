3 شروط للحفاظ على انتعاش أسعار النفط

قال تقرير لشركة "ريج زون" المعنية بأنشطة الحفر والمخزونات النفطية، إن الحفاظ على انتعاش أسعار النفط حاليا يتطلب 3 شروط، أولها ضبط إمدادات المنتجين الأمريكيين.

وأضاف التقرير، بحسب ما نقلته الصحيفة "الاقتصادية" اليوم الاثنين، أن ضمان استمرار انضباط "أوبك" والمستقلين في خفض الإنتاج بنسب التزام مرتفعة يعد ثاني الشروط الضرورية لانتعاش أسعار الخام، وثالث الشروط هو تحقيق نمو قوي في الطلب العالمي على النفط الخام.

ورجح التقرير تسارع نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام الحالي مع زيادة المعروض من كندا والبرازيل، ويتزامن ذلك مع استمرار النمو القوي في الطلب العالمي على النفط.

كما توقع أن تستمر تأثيرات المخاطر الجيوسياسية على السوق في الأشهر المقبلة، ما يوفر الدعم لأسعار النفط، متوقعا أن يبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط 57 دولارا للبرميل في عام 2018، في حين يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 62 دولارا للبرميل في 2018.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بحول الساعة 13:04 بتوقيت موسكو (10:04 بتوقيت موسكو) اليوم الاثنين بمقدار 10 سنتات إلى 61.54 دولار. خلافا لعقود خام "برنت"، التي انخفضت بمقدار 3 سنتات إلى 67.65، بحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي