المناطيد تعود إلى سماء الأقصر المصرية

عادت اليوم الأربعاء رحلات البالون إلى سماء مدنية الأقصر، بعد انقطاع دام عدة أيام بسبب حادثة سقوط منطاد يقل سياحا، ما تسبّب بمصرع شخص من جنوب أفريقيا.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن مدينة الأقصر شهدت صباح اليوم إقلاع 14 رحلة بالون طائر في سمائها، وسط إقبال مميز من السياح على الرحلات.

وقال مصدر مسؤول بمطار البالون الطائر بالبر الغربي، إن 14 رحلة بالون انطلقت في سماء المدينة، وأقلت على متنها 280 سائحا أجنبيا ومصريا.

ونشر موقع "اليوم السابع" صورا قال إنها لرحلات المنطاد التي انطلقت في سماء المدينة، المشهورة بمعالمها التاريخية.

يشار هنا إلى أن قطاع السياحة يعتبر ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة، وتسعى الحكومة للعودة بهذا القطاع إلى مستوياته في عام 2011، بعد تضرره بسبب عدة أحداث منها، سقوط الطائرة الروسية في سيناء جراء عمل إرهابي.

اليوم السابع

اليوم السابع

اليوم السابع

اليوم السابع

اليوم السابع

المصدر: وكالات

فريد غايرلي