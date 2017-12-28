السعودية تعفي جنسيات من رسوم العمالة

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس عن الجنسيات الأجنبية المعفاة من الإبعاد إلى خارج المملكة، وكذلك الجنسيات التي أعفيت من رسوم العمالة الأجنبية المفروضة.

وأكد حساب خدمة العملاء التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الجنسيات المعفاة من الإبعاد هي (فلسطيني بوثيقة مصرية – اتحاد ميانمار– تركستاني – مقيم بلوشي) فقد أعفوا من حساب المقابل المالي.

وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن الجنسيات المعفاة من رسوم العمالة. وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت مؤخرا بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 - 400 ريال (80 إلى 106.7 دولارات) شهريا اعتبارا من مطلع 2018.

الحساب الرسمي لخدمة عملاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

وفيما يتعلق بالحالات المعفاة من رسوم العمالة الوافدة قال حساب خدمة العملاء: "الحالات المعفاة زوج السعودية / زوجة السعودي أولاد السعودية من غير سعودي -الجنسيات المعفاة من الإبعاد -عمالة منشآت نشاط 1-5- عمالة شركات ومكاتب الاستقدام فرع تأجير العمالة المنزلية- مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي".

وتتوقع الحكومة السعودية أن تحقق رسوم العمالة الأجنبية المفروضة إيرادات في 2018 تقدر بـ 28 مليار ريال سعودي (7.5 مليارات دولار).

وتظهر بيانات هيئة الإحصاء السعودية أن عدد العمالة الأجنبية في السعودية يبلغ نحو 10.9 ملايين عامل.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: وكالات

فريد غايرلي