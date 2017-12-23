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ألمانيا تحذر من "بيتكوين"

مال وأعمال

ألمانيا تحذر من
AFP Karen BLEIER
ألمانيا تحذر من "بيتكوين"
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حذرت سلطات الرقابة المالية في ألمانيا من الاستثمار وتداول العملة المشفرة الأشهر عالميا "بيتكوين" في ظل تقلباتها المفاجئة صعودا وهبوطا.

وصرح رئيس هيئة الرقابة المالية، فيليكس هوفلد، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم السبت: "الأمر يتعلق بعمليات مضاربة كبيرة  لا تسلم من خطر الخسارة الفادحة".

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وتوقع هوفلد، أن هذه الفقاعة المسماة "بيتكوين" ستؤدي في نهاية المطاف إلى خسائر يندم عليها المستثمرون في هذه العملة الرقمية.

ودعا هوفلد، المستثمرين إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة من المجازفة التي قد تؤدي إلى "خسارة كل ما تملك" بسبب التهور والمخاطرة.

وكانت "بيتكوين" خسرت نحو 20% من قيمتها في يوم واحد، أمس الجمعة، لتدور في فلك الـ12 ألف دولار بعد أن لامست بداية الأسبوع الـ20 ألف دولار.

وبدأت بيلاروس التعامل بالعملات الرقمية، بينما تحذر دول أخرى منها مثل الصين وروسيا وألمانيا.

المصدر: وكالات

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