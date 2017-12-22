خسارة مريرة لـ"بيتكوين"

هبطت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم "بيتكوين"، اليوم الجمعة، لتقترب من 12 ألف دولار، بعد أن اقتربت من 20 ألف دولار بداية الأسبوع.

وبحلول الساعة 12:11 بتوقيت موسكو (09:11 بتوقيت غرينتش)، جرى تداول العملة بانخفاض بلغ 20% إلى 13.06 ألف دولار بينما وصل الحد الأدنى إلى 12.11 ألف دولار في بورصة بيتفينكس.

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وخسرت "بيتكوين" نحو ثلث قيمتها في 5 أيام فقط، لتتجه العملة الرقمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع لها منذ عام 2013.

كما انخفضت "بيتكوين" إلى 12.560 ألف دولارا في بيتستامب، مسجلة هبوطا بنحو 20% خلال اليوم.

ووفقا لبوابة سوينماركيتكاب، فإن بيتكوين كان أرخص بنسبة 20.6% مقارنة بالإغلاق السابق البالغ 13.53 ألف دولار.

وكانت قيمة "بيتكوين" صعدت إلى مستوى ذروة اقترب من 20 ألف دولار يوم الأحد الماضي 17 ديسمبر/كانون الأول 2017.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا