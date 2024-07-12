

وبذلك يكون المصرف المركزي الإماراتي قد أضاف إلى أصوله الأجنبية أكثر من 176 مليار درهم خلال عام (من أبريل 2023 إلى نهاية أبريل 2024).

ووفقا للبيانات الصادرة عن المركزي اليوم فقد ارتفعت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج إلى 508.78 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 489.31 مليار درهم نهاية مارس السابق.

وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية نهاية أبريل الماضي 183.93 مليار درهم.

وأظهرت بيانات المركزي، أن قيمة الأصول الأجنبية الأخرى شهدت ارتفاعا إلى 57.58 مليار درهم نهاية أبريل من مستواها السابق عند 56.48 مليار درهم نهاية مارس السابق.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام