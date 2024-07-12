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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 11:45 GMT

    الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي تقفز بواقع 176 مليار درهم

    ارتفعت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي 2.55% خلال أبريل الماضي لتصل في نهايته إلى 750.29 مليار درهم (نحو 204.44 مليار دولار) مقارنة بـ731.62 مليار درهم نهاية مارس السابق.

    الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي تقفز بواقع 176 مليار درهم
    Globallookpress


    وبذلك يكون المصرف المركزي الإماراتي قد أضاف إلى أصوله الأجنبية أكثر من 176 مليار درهم خلال عام (من أبريل 2023 إلى نهاية أبريل 2024).

    ووفقا للبيانات الصادرة عن المركزي اليوم فقد ارتفعت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج إلى 508.78 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 489.31 مليار درهم نهاية مارس السابق.

    وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية نهاية أبريل الماضي 183.93 مليار درهم.
    وأظهرت بيانات المركزي، أن قيمة الأصول الأجنبية الأخرى شهدت ارتفاعا إلى 57.58 مليار درهم نهاية أبريل من مستواها السابق عند 56.48 مليار درهم نهاية مارس السابق.

    (الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

    المصدر: وام

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