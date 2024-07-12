وأضافت الوزيرة في حديث لها على هامش "يوم السهول السيبيرية" في إقليم ألتاي: "في إطار الصادرات، على سبيل المثال، وكما يعلم الجميع، تشغل روسيا منذ سنوات عديدة المركز الأول في مجال تصدير القمح، ولكن في الموسم الماضي، الذي... انتهى في الأول من يوليو، حصلنا لأول مرة على المركز الأول في صادرات الشعير... وتجدر الإشارة كذلك إلى أننا شغلنا المركز الأول في صادرات البازلاء".

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وشددت الوزيرة على أن إنتاج البازلاء، تطور كمحصول بوتيرة منخفضة في الآونة الأخيرة، لكن روسيا حققت قفزة في هذا الاتجاه في السنوات الثلاث الماضية.

وتفيد معطيات الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية (روسيلخوزنادزور) بأنه في العام الزراعي 2023-2024، مقارنة بالموسم السابق، ارتفع تسليم الشعير بشكل ملحوظ - بنسبة 67% إلى 9.46 مليون طن، والذرة - بنسبة 31% إلى 7.7 مليون طن.

ووفقا لمعطيات هذه الهيئة، ارتفع تسليم البازلاء - حتى 3.37 مليون طن، ودقيق القمح - بنسبة 60٪، حتى 1.2 ألف طن، والشوفان - تضاعف، حتى 334.7 ألف طن، والجاودار - ثلاث مرات، حتى 231.5 ألف طن، والحنطة السوداء - مرتين، حتى 222.5 ألف طن وتفل عباد الشمس - مرتين حتى 148.4 ألف طن وبذور الخردل - ثلاث مرات حتى 136.3 ألف طن.

ويشار إلى أنه تتم زراعة الشعير الربيعي في جميع أنحاء روسيا الاتحادية - من القطب الشمالي إلى حدود البلاد الجنوبية.

وتتركز أكبر المناطق المزروعة بالشعير، في مناطق شمال القوقاز والأورال وسيبيريا والأراضي السوداء الوسطى والمناطق غير السوداء.

في مارس الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تصدرت دول العالم بصادرات القمح، مشيدا بتطور الصناعة الزراعية في البلاد.

المصدر: RT