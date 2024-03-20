بوتين: روسيا مصدّر القمح رقم 1 في العالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تصدرت دول العالم بصادرات القمح، مشيدا بتطور صناعة الزراعة في البلاد.

وقال بوتين في اجتماع عقده اليوم الأربعاء مع أعضاء حملته الانتخابية، إن "روسيا الآن أول دولة في العالم بصادرات القمح، كما أن الصناعة الزراعية أصبحت أكثر تقدما وحداثة من الناحية التكنولوجية".

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وأشار الرئيس الروسي إلى أنه لم يكن أحد يتخيل أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية ستتجاوز بعدة مرات قيمة صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية المصدر الثاني للسلاح عالميا.

وفي فبراير الماضي، أظهرت بيانات الجمارك الروسية ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية من روسيا في العام الماضي 2023 بنسبة 4.3% مقارنة بالعام 2022 إلى 43.1 مليار دولار.

وللمقارنة بلغت صادرات المنتجات الزراعية من روسيا في العام 2022 قرابة 41.3 مليار دولار، مقابل واردات من هذه المنتجات 35.8 مليار دولار.

المصدر: RT + نوفوستي