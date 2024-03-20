 
مباشر

بوتين: روسيا مصدّر القمح رقم 1 في العالم

مال وأعمال

بوتين: روسيا مصدّر القمح رقم 1 في العالم
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x71w

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تصدرت دول العالم بصادرات القمح، مشيدا بتطور صناعة الزراعة في البلاد.

وقال بوتين في اجتماع عقده اليوم الأربعاء مع أعضاء حملته الانتخابية، إن "روسيا الآن أول دولة في العالم بصادرات القمح، كما أن الصناعة الزراعية أصبحت أكثر تقدما وحداثة من الناحية التكنولوجية".

إقرأ المزيد
كبار مستوردي الحبوب الروسية
كبار مستوردي الحبوب الروسية

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه لم يكن أحد يتخيل أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية ستتجاوز بعدة مرات قيمة صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية المصدر الثاني للسلاح عالميا.

وفي فبراير الماضي، أظهرت بيانات الجمارك الروسية ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية من روسيا في العام الماضي 2023 بنسبة 4.3% مقارنة بالعام 2022 إلى 43.1 مليار دولار.

وللمقارنة بلغت صادرات المنتجات الزراعية من روسيا في العام 2022 قرابة 41.3 مليار دولار، مقابل واردات من هذه المنتجات 35.8 مليار دولار.

المصدر: RT + نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين