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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 12:54 GMT

    بوتين في منتدى "بريكس" البرلماني: نولي اهتماما كبيرا لزيادة حصة المعاملات بالعملات الوطنية

    صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن مجموعة "بريكس" تولي اهتماما كبيرا لزيادة حصة المعاملات بالعملات الوطنية في التجارة والاستثمار.

    بوتين في منتدى "بريكس" البرلماني: نولي اهتماما كبيرا لزيادة حصة المعاملات بالعملات الوطنية
    Sputnik

    وقال بوتين اليوم في كلمة بالمنتدى البرلماني لمجموعة "بريكس" المنعقد في بطرسبورغ الروسية: "نولي اهتماما كبيرا (لمسألة) زيادة حصة العملات الوطنية في التجارة والاستثمار، فضلا عن تطوير أدوات مالية آمنة وموثوقة وآليات تسوية متبادلة".

    وتتجه مجموعة "بريكس" إلى توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار، حيث تسعى دول المجموعة للتخلي عن منظومة "سويفت" التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

    وتتضمن خطط المجموعة، التي تضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والسعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران، إنشاء منصة دفع مشتركة.

    وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية، وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم.

    وتترأس روسيا منذ 1 يناير 2024 مجموعة "بريكس"، ومن المقرر أن تستضيف مدينة قازان الروسية من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل قمة المجموعة.

    وتستضيف سان بطرسبورغ الروسية يومي 11 - 12 يوليو الجاري فعاليات المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس".

    المصدر: RT

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