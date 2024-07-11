وقالت الوكالة، في التقرير الشهري: "من المتوقع نمو الإنتاج بمقدار 770 ألف برميل يوميا في عام 2024، وزيادة قدرها 1.8 مليون برميل يوميا في العام المقبل".

وعن المخزونات التجارية للنفط والمنتجات النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أفادت الوكالة بأن هذه المخزونات نمت للشهر الثاني على التوالي في مايو الماضي، حيث صعدت بمقدار 27.8 مليون برميل إلى 2.845 مليار برميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021.

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كذلك لفتت البيانات إلى أن مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت بمقدار 10.3 مليون برميل، وأظهر التقرير أيضا أن إجمالي المخزونات العالمية المرصودة ارتفعت بمقدار 23.9 مليون برميل في مايو الماضي لتصل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2021.

كما أشارت الوكالة إلى أن دول مجموعة "أوبك+" خفضت بمقدار 50 ألف برميل يوميا إنتاجها من النفط الخام في يونيو الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله مايو 2024، ووصل إنتاجها إلى 34.43 مليون برميل يوميا.

ووفقا لرسوم بيانية شملها التقرير فقد بلغ إنتاج دول المجموعة في يونيو الماضي 34.43 مليون برميل يوميا، بعد أن كان في مايو الماضي عند 34.48 مليون برميل يوميا.

وفي مطلع يونيو الجاري، أعلنت مجموعة "أوبك+" تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط الإلزامي عاما إضافيا وسيكون موعد انتهاء الاتفاقية في ديسمبر 2025 بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا في نهاية عام 2024.

ويبلغ مقدار خفض إنتاج النفط ضمن هذه الاتفاقية نحو 3.7 مليون برميل يوميا موزعة على أعضاء المجموعة التي تقودها روسيا والسعودية.

كذلك تشارك 8 دول من المجموعة في اتفاقية طوعية لخفض إنتاج النفط مقدارها 2.2 مليون برميل يوميا، بدأت في يوليو 2023، وتنتهي في الربع الثالث 2024.

المصدر: RT + نوفوستي