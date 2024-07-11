وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.72% إلى 82.69 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.72% أيضا إلى 85.69 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أشارت إلى أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي كما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار مليوني برميل.

وعزا خبراء تراجع احتياطيات النفط والوقود في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على المحروقات في الولايات المتحدة في فصل الصيف، وقال تشارو تشانانا الخبير الاستراتيجي في ساكسو كابيتال ماركتس: "كان الانخفاض في المخزونات مدفوعا بالطلب القوي في الصيف، ومدفوعا بشكل جزئي بالنمو القوي في السفر الجوي".

المصدر: RT + بلومبرغ