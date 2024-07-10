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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 11:15 GMT

    السعودية تعزز أسطولها العسكري الجوي

    أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن توقيع عقد مع شركة "إيرباص" لشراء 4 طائرات تزود بالوقود متعددة المهام من طراز "Airbus A330 MRTT"، لتعزيز القدرات العملياتية للقوات الجوية.

    السعودية تعزز أسطولها العسكري الجوي

    وأكد مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البِياري، اليوم الأربعاء، أن عقد الطائرات الجديدة، يهدف لرفع القدرات العملياتية للقوات الجوية في عمليات التزود بالوقود، وعمليات النقل والشحن للمسافات الطويلة، إلى جانب تعزيز قدرات الوزارة في عمليات نقل القوات والمعدات وتطوير قدرات المملكة الدفاعية.

    المصدر: RT

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