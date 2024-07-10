وأكد مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البِياري، اليوم الأربعاء، أن عقد الطائرات الجديدة، يهدف لرفع القدرات العملياتية للقوات الجوية في عمليات التزود بالوقود، وعمليات النقل والشحن للمسافات الطويلة، إلى جانب تعزيز قدرات الوزارة في عمليات نقل القوات والمعدات وتطوير قدرات المملكة الدفاعية.

#وزارة_الدفاع توقع عقدًا مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء لشراء 4 طائرات تزود بالوقود متعددة المهام لتعزيز القدرات العملياتية للقوات الجوية. pic.twitter.com/TMe46VlpbK — وزارة الدفاع (@modgovksa) July 10, 2024

المصدر: RT