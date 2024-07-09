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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 05:09 GMT

    "بيريل" يتسبب بإلغاء أكثر من 1300 رحلة جوية في الولايات المتحدة

    ألغت شركات الطيران الأمريكية أكثر من 1300 رحلة جراء عاصفة "بيريل" التي تحولت إلى إعصار مع اقترابها من ساحل تكساس.

    Legion-Media

    ووفقا لبيانات موقع "فلايت أوير" لتتبع حركة الطيران فقد جرى إلغاء ما مجموعه 1331 رحلة جوية وتأجيل 505 رحلات أمس الاثنين حتى الساعة 6:06 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

    وتصدرت شركة "يونايتد إيرلاينز" القائمة بإلغائها 406 رحلات تليها شركة "ساوثويست إيرلاينز" بحوالي 268 رحلة.

    وأصدرت الشركتان تحذيرات للمسافرين بشأن التأثيرات المتوقعة للإعصار "بيريل" على رحلاتهما الجوية في مطارات أوستن وكوربوس كريستي وهارلينجن وهيوستن وغيرها في المنطقة.

    وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن "بيريل" الذي تسبب في دمار كبير وخلف ما لا يقل عن 11 ضحية في منطقة البحر الكاريبي هذا الأسبوع بلغ الفئة الأولى على مقياس للأعاصير وقد يبلغ الفئة الثانية عند وصوله إلى اليابسة.

    وأوقفت أكبر موانئ ولاية تكساس عملياتها وحركة السفن الأحد بعد اشتداد العاصفة "بيريل".

    وحذرت إدارة الطيران الاتحادية قبل أيام من عواصف رعدية من المتوقع أن تؤثر سلبا على حركة السفر والنقل الجوي في أنحاء البلاد.

    المصدر: رويترز

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