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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 10:50 GMT

    الشيخ تميم: استثمارات قطر في الاقتصاد الروسي بلغت 13 مليار دولار ونعتزم زيادتها

    أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن استثمارات بلاده في الاقتصاد الروسي بلغت نحو 13 مليار دولار، مؤكدا نية الدوحة زيادة هذه الاستثمارات.

    الشيخ تميم: استثمارات قطر في الاقتصاد الروسي بلغت 13 مليار دولار ونعتزم زيادتها
    نوفوستي

    وأعرب في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أستانا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون عن تقدير بلاده للعلاقات مع روسيا، واصفا إياها بالعلاقات القوية والمبنية على الاحترام والثقة المتبادلة.

    وقال مخاطبا الرئيس الروسي: "حجم استثمارات قطر في الاقتصاد الروسي والمشاريع الروسية بلغ نحو 13 مليار دولار ونعتزم زيادة هذا الرقم وقد تحدثنا معكم بالأمس عن فرص الاستثمار في الاقتصاد الروسي".

    وأعلن عام 2017 عن إبرام صفقة جديدة بين قطر والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بقيمة ملياري دولار.

    وكان الصندوق القطري قد أبرم في إطار تحالف مع شركة "غلينكور" العملاقة صفقة مع "روس نفط" الروسية نهاية عام 2016 حصل بموجبها على 19.5% من أسهم الشركة مقابل 11.3 مليار دولار.

    المصدر: وكالات

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