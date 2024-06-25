روسيا تمد مصر بشحنة كبيرة جديدة من القمح

استقبل ميناء دمياط في مصر السفينة ( FATMA SARI) والتي ترفع علم تركيا قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 32150 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

إقرأ المزيد

ووفقا لتقرير هيئة ميناء دمياط، فقد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40527 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119988 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3697 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6052 حركة.

ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية بكمية ضخمة من القمح رغم العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية التي حاولت يائسة عرقلة صادرات روسيا من الحبوب والطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية للعالم.

وتفي روسيا بالتزامتها في توريد القمح إلى البلدان الإفريقية والدول الأخرى، رغم عراقيل الغرب التي تسببت في أزمة غذاء كبيرة لدى الدول المعوزة في القارة السمراء، والتي تعهدت روسيا بإمدادها بالقمح والسماد مجانا.

المصدر: RT