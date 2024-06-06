نوفاك يدافع عن قرار "أوبك+" تمديد التخفيضات ويؤكد أن اتفاق المجموعة يحقق التوازن

دافع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن قرار مجموعة "أوبك+" تمديد تخفيضات إنتاج النفط إلى العام المقبل، مشددا على أن الاتفاق الحالي للمجموعة يحقق توازنا في سوق الطاقة.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي، خلال مشاركته في جلسة حوار عقدت في منتدى بطرسبورغ الاقتصاد الدولي، إلى أن قرار "أوبك+" الأخير صحيح، وقال إن "القرار يوفر حالة من اليقين والوضوح في أسواق الطاقة، أن نفهم كيف سنتصرف نحن، وما هي خطوات المنتجين".

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كما توقع المسؤول الروسي ارتفاع الطلب العالمي على النفط بحلول العام 2030 إلى 110-115 مليون برميل يوميا.

وعن تأثير العقوبات على صادرات الطاقة الغربية، أفاد نوفاك بأن روسيا أعادت توجيه نحو 80% من صادرات الطاقة إلى الدول الصديقة، مشيرا إلى أن حصة العملات الوطنية في التسويات المرتبطة بتصدير موارد الطاقة الروسية تبلغ الآن حوالي 70%.

وقررت دول مجموعة "أوبك+"، في اجتماعها يوم الأحد الماضي، تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل، في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.

ويقوم أعضاء مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج الذهب الأسود الحالي بواقع 5.86 مليون برميل يوميا، وسيتم التخلي عن جزء من التخفيضات بحلول سبتمبر القادم بشكل تدريجي، والقسم الآخر حتى نهاية العام 2025.

المصدر: RT + برايم