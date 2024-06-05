أبرز جوانب العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان

تحل سلطنة عمان ضيف شرف على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي في دورته الـ27 التي افتتحت اليوم وسط مشاركة دولية وعربية واسعة.

تربط روسيا وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

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وفيما يلي نبرز أهم المحطات وجوانب العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان:

- تحتفل روسيا وسلطنة عمان في العام القادم 2025 بالذكرى الأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

- صعدت التجارة البينية بين البلدين في نهاية العام الماضي 2023 إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات.

- ينفذ متحف الأرميتاج الروسي والمتحف الوطني لسلطنة عمان مشاريع مشتركة منذ سنوات عديدة، حيث يتم تنظيم أيام الأرميتاج في عمان وأيام عمان في الأرميتاج، كما يتم تبادل الخبرات.

- استضافت العاصمة العمانية، في 25 سبتمبر 2023، أول مشاورات ومفاوضات أمنية واسعة النطاق في تاريخ العلاقات بين موسكو ومسقط.

- أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي السابق وسلطنة عمان في 26 سبتمبر 1985، وفي العام 1987 تم افتتاح السفارة السوفيتية في مسقط، وبعد ذلك بعدة سنوات في العام 1991 اعترفت سلطنة عمان رسميا بروسيا الاتحادية باعتبارها الوريث القانوني للاتحاد السوفيتي.

- يجري البلدان زيارة دورية على مختلف المستويات من الحكومية إلى الشركات العامة والخاصة وغرف التجارة والصناعة.

- تقوم السفن الحربية الروسية بإجراء مهمات رسمية إلى موانئ مسقط وصلالة، وذلك في إطار مكافحة القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال.

- يشهد التعاون الروسي العماني في مجالات التعليم والثقافة والسياحة تطورا نشاطا.

- تقدم روسيا منحا دراسية سنوية للطلبة العمانيين للدراسة في الجامعات الروسية بمختلف التخصصات.

- في ديسمبر من العام 2020، أعفت سلطنة عمان من جانبها مواطني 103 دول (بما في ذلك روسيا) من تأشيرات الدخول لفترات إقامة تصل إلى 14 يوما.

- في أغسطس 2023 أطلقت روسيا نظام التأشيرة الإلكترونية لمواطني عدة دول ومنها سلطنة عمان.

المصدر: RT