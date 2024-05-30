خفض التقديرات لأداء الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من 2024

خفض مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 1.3% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.

ويأتي ذلك بناء على تقدير ثان (القراءة الثانية)، وكان المكتب الأمريكي قد أشار في تقدير أولي إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.6% على أساس سنوي.

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وبذلك يكون الاقتصاد الأمريكي قد نما في الربع الأول بنفس الوتيرة (1.3%) لمدة أربعة أرباع متتالية، دون توقعات الخبراء والمحللين.

المصدر: برايم