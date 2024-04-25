الاقتصاد الأمريكي ينمو 1.6% في الربع الأول من العام بنسبة أقل من المتوقع

أشارت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي لدى وزارة التجارة الأمريكية إلى أن نمو الناتج المحلي الأمريكي بلغ في الربع الأول من العام 1.6% على أساس سنوي.

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وأشار المكتب إلى أن هذا النمو تم تسجيله وفقا للتقديرات الأولى.

وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم زاد بمعدل سنوي 1.6 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويمثل ذلك انخفاضا حادا عن معدل النمو البالغ 3.4% في نهاية عام 2023، كما أنه أقل بكثير من التوقعات.

وفي وقت سابق توقع المحللون الذين شملهم استطلاع أجراه موقع DailyFX أن ينمو الاقتصاد الأمريكي عام 2024 بنسبة 2.5% على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) على أساس سنوي بنسبة 3.4% في الربع الأول، مقارنة بـ 1.8 % في الربع الأخير من العام الماضي.

وفي مجموعها، كانت بيانات الربع الأول بمثابة أحدث دليل على أن جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم قد توقفت.

ومن المرجح أن يؤشر التضخم إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف ينتظر حتى الخريف على الأقل لبدء خفض أسعار الفائدة. ويعتقد بعض المحللين أنه من المحتمل ألا يكتفي صناع السياسات بإبقاء أسعار الفائدة "مرتفعة لفترة أطول"، بل قد يرفعوا نسسبتها بشكل أكبر.

المصدر: نوفوستي +نيويورك تايمز