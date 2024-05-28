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السودان يعلن مشاركته على مستوى رفيع في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

مال وأعمال

السودان يعلن مشاركته على مستوى رفيع في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
Sputnik
صورة من الأرشيف
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أعلن سفير السودان لدى موسكو محمد سراج مشاركة وفد سوداني يضم وزراء الخارجية والمالية والموارد الطبيعية برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وتوقع سراج مشاركة فعالة للوفد السوداني في هذا الحدث الاقتصادي وتوقيعه عددا من الاتفاقات.

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ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف للمرة الأولى.

وستتمحور الجلسات حول موضيع مثل "الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي" و"الثقافة المالية كمحرك للتنمية الاقتصادية للدولة" و"التجارة الرقمية والخدمات المصرفية" و"قضايا الأمن الغذائي العالمي".

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT + نوفوستي

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