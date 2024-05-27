خبير يكشف عن اقتراب دول "بريكس" من إطلاق نظام دفع بينها بديلا عن "سويفت"

قال نائب رئيس الأكاديمية الروسية للاقتصاد والإدارة أندريه مارغولين، إن دول بريكس تعتزم إطلاق نظام للتسويات المالية المتبادلة قريبا، وسيكون بديلا عن نظام "سويفت".

وقال مارغولين، متحدثا في المنتدى المالي والاقتصادي الدولي لدول "بريكس" يوم الاثنين: "ليس لدي أدنى شك في أنه سيتم إنشاء نظام دفع بديل داخل مجموعة البريكس، ونحن لسنا مستعدين بعد للحديث عن عملة موحدة، ربما سيكون هذا في مستقبل بعيد".

وأكد أن نظام الدفع البديل لسويفت سيجذب مختلف دول العالم، مضيفا أن إطلاق هذا النظام سيتم في القريب، لكن هناك ما يتعين العمل عليه بشكل جماعي داخل مجموعة بريكس.

ووفقا له، فإن البريكس هي الاتحاد الذي يمكنه تحمل مسؤولية وقف أي عواقب للأزمة العالمية تقريبا.

ويُعقد المنتدى المالي والاقتصادي الدولي لدول البريكس في الفترة من 27 إلى 28 مايو.

وسيناقش ممثلون من أكثر من 10 دول إنشاء أدوات مالية مستقلة كجزء من عملية الاندماج وتطوير الأعمال في سياق التحول العالمي.

المصدر: تاس