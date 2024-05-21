وزير الخارجية السريلانكي يؤكد خطط البلاد للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

أكد وزير الخارجية السريلانكي علي صبري خطط بلاده للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، بحسب ما نقلت قناة "ANI".

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وقال صبري: "سنكافح من أجل العضوية في بريكس، إن الحكومة السريلانكية عينت لجنة فرعية لدراسة مسألة الانضمام، بريكس منظمة جيدة وهي مهمة لنا خاصة أن الهند جزء منها".

وأضاف صبري: "الدولة الأولى التي سنتحدث معها ستكون الهند وسنطلب منها أن تدعمنا في ملف الانضمام إلى بريكس".

وأعلن صبري أنه تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية بريكس في روسيا، مضيفا: "آمل أن أكون هناك، وبعد ذلك سنقدر الموقف، الآن إذا سألتني شخصيا، أعتقد أننا يجب أن ننظر بجدية إلى الانضمام لمجموعة بريكس".

في 1 يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا كأعضاء جدد كاملين في بريكس.

ويشار إلى أن 23 دولة أخرى، أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية.

المصدر: تاس