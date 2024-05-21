 
مباشر

وزير الخارجية السريلانكي يؤكد خطط البلاد للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

أخبار العالم

وزير الخارجية السريلانكي يؤكد خطط البلاد للانضمام إلى مجموعة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xkxv

أكد وزير الخارجية السريلانكي علي صبري خطط بلاده للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، بحسب ما نقلت قناة "ANI".

إقرأ المزيد
كولومبيا تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى
كولومبيا تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس" في أقرب وقت ممكن

وقال صبري: "سنكافح من أجل العضوية في بريكس، إن الحكومة السريلانكية عينت لجنة فرعية لدراسة مسألة الانضمام، بريكس منظمة جيدة وهي مهمة لنا خاصة أن الهند جزء منها".

وأضاف صبري: "الدولة الأولى التي سنتحدث معها ستكون الهند وسنطلب منها أن تدعمنا في ملف الانضمام إلى بريكس".

وأعلن صبري أنه تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية بريكس في روسيا، مضيفا: "آمل أن أكون هناك، وبعد ذلك سنقدر الموقف، الآن إذا سألتني شخصيا، أعتقد أننا يجب أن ننظر بجدية إلى الانضمام لمجموعة بريكس".

في 1 يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا كأعضاء جدد كاملين في بريكس.

ويشار إلى أن 23 دولة أخرى، أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية.

 

 

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز