كولومبيا تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس" في أقرب وقت ممكن

جاء في بيان مشترك عقب اجتماع بين رئيسي البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا وكولومبيا غوستافو بيترو في بوغوتا، أن كولومبيا مهتمة بالانضمام العاجل إلى مجموعة "بريكس" كعضو كامل.

وقال البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية البرازيلية على موقعها الإلكتروني: "أعرب الرئيس بيترو عن اهتمام كولومبيا بالانضمام المبكر إلى بريكس كعضو كامل العضوية، ورحب الرئيس لولا بهذه المبادرة ووعد بتعزيز ترشيح كولومبيا".

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يوم أمس قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، إن توسع مجموعة بريكس جعل من الممكن زيادة حصة المنظمة في الإنتاج العالمي من 32% إلى 37%، فيما تسيطر دول مجموعة السبع على 30%.

في 1 يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا كأعضاء جدد كاملين في بريكس.

ويشار إلى أن 23 دولة أخرى، أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية.

المصدر: نوفوستي