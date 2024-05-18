الحكومة المصرية: نستهدف زيادة السائحين إلى 60 مليون سائح سنويا

أفاد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بأن مصر تستهدف من قطاع السياحة أن تصل نسبة السائحين إلى 60 مليون سائح سنويا.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، خلال جولته التفقدية بمحافظة بني سويف: "نعمل على جذب جميع العلامات التجارية العالمية لتفتح مصانعها بمصر لتكون مركزا لكل لهذه العلامات".

وأشار إلى أنه تفقد عددا من المصانع، "توشيبا العربي للغسالات" ومصنع "سامسونغ" ومصنع أدوية وآخر للملابس، موضحا أن مصنع الأدوية كان يعاني من نقص المواد الخام عقب الأزمة الاقتصادية، والآن "المصنع يضع خطته للتوسع عقب انتهاء هذا الأزمة".

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري إنه "يجب أن تكون هناك خطة لدعم الصادرات المصرية، ويجب أن يزيد المكون المحلي في الصناعات على 40% في كل مصنع حتى يستفيد بأكثر دعم ممكن".

المصدر: "صدى البلد"