مسؤول مصري لـRT: السياح الروس في مقدمة الوافدين إلى مصر ونظام "مير" الروسي سهل عمليات الدفع

أكد عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن روسيا تأتي في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر، مشيدا بدور نظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير".

وأشار القاضي في تصريحات خاصة لـ RT، إلى أن السياح الروس الوافدين إلى مصر يأتون في المركز الثاني بعد الألمان، مضيفا أن السياحة الروسية إلى مصر تسير بمعدلات جيدة وطبيعية، رغم التأثيرات العالمية على الأسواق السياحية.

وشدد على أن مصر بالنسبة للسائح الروسي، تعد المكان المفضل طول الوقت، والأمور مع الجانب الروسي تسير بشكل جيد.

وحول التوجه نحو اعتماد مصر تطبيق نظام الدفع الروسي "مير" وتأثيره على حركة السياحة، قال القاضي إن الموضوع يتم بالتنسيق بين البنك المركزي في مصر وروسيا، وذلك سيسهل عملية الدفع.

وأضاف أن السياح الروس يأتون إلى مصر كمجموعات من خلال شركات السياحة، ويقومون بدفع الأموال للشركات وهي تكون مسؤولة عن التحويلات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي عقبات بشأن السياحة الروسية إلى مصر.

المصدر: RT