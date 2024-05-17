"تينكوف" الروسي يطلق بطاقة مصرفية إسلامية

يطلق المصرف الروسي "تينكوف" مشروعا للصيرفة الإسلامية، وسيكون المنتج الأول عبارة عن بطاقة مصرفية ستكون متاحة في جميع مناطق روسيا بحلول نهاية العام.

وقال المصرف الروسي، في بيان اليوم الجمعة: "سيكون أول منتج مصرفي إسلامي من "تينكوف" عبارة عن بطاقة مصرفية، حيث تتوافق جميع المعاملات المالية المتعلقة بها مع معايير الشريعة الإسلامية، وفي النصف الثاني من عام 2024 ستكون البطاقة الإسلامية متاحة للطلب في جميع مناطق روسيا مع التوصيل المجاني بواسطة مندوب (تينكوف)".

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وأشار المصرف الروسي إلى أن جميع الخدمات المالية ذات الصلة، بما في ذلك التحويلات إلى المقيمين في أوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان والدول الإسلامية الأخرى ستكون متاحة لحاملي هذه البطاقات.

وفي العام الماضي، دخل قانون الصيرفة الإسلامية في روسيا حيز التنفيذ في الجمهوريات الروسية ذات الأغلبية المسلمة، ويخضع القانون لمرحلة تجريبية لتقديم الخدمات قبل تعميمه في أنحاء البلاد.

وفي نهاية العام الماضي، اعتمد مجلس الدوما الروسي بالقراءة الأولى مشروع قانون ينص على تجربة تتضمن إنشاء نظام قانوني تجريبي لأنشطة التمويل الإسلامي في أراضي بعض الأقاليم الروسية.

المصدر: RT