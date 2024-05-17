شي يؤكد على أهمية "إكسبو الصيني الروسي" كمنصة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالمعرض الروسي الصيني المقام في مدينة هاربن، وأشار إلى أن المعرض يعد منصة مهمة لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين.

وقال الرئيس الصيني في خطاب وجهه للمشاركين في معرض "إكسبو الروسي الصيني الثامن" في هاربن بمناسبة افتتاحه: "بعد عدة سنوات من التطوير، أصبح معرض "إكسبو الصيني- الروسي" منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي".

إقرأ المزيد

وأعرب شي عن أمله في أن يستفيد مجتمع البلدين من الفرص التي يوفرها المعرض، وأن يقدم مساهمات لتعزيز التعاون الثنائي متبادل المنفعة، وأن يعطي زخما جديدا لتنمية الشراكة الشاملة بين الصين وروسيا.

وفي وقت سابق اليوم، افتتح معرض "إكسبو الروسي - الصيني الثامن" في مدينة هاربن بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الصين. وسيقام المعرض هذا العام في الفترة من 17 إلى 21 مايو الجاري.

المصدر: نوفوستي