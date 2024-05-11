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صادرات الأسمدة الروسية إلى الولايات المتحدة تسجل نموا قياسيا

مال وأعمال

صادرات الأسمدة الروسية إلى الولايات المتحدة تسجل نموا قياسيا
Sputnik
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أشارت البيانات الأمريكية إلى استيراد الولايات المتحدة من روسيا أسمدة بقيمة 174 مليون دولار في مارس الماضي، في أعلى مؤشر منذ فبراير 2023.

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وتستورد الولايات المتحدة من روسيا الأسمدة البوتاسية وزادت وارداتها بنسبة 29% في مارس الماضي إلى 95.5 مليون دولار.

وفي الشهر نفسه استوردت الولايات المتحدة أسمدة نيتروجينية روسية بقيمة 75.3 مليون دولار وأسمدة فوسفورية بقيمة 3.1 مليون دولار.

وتعد روسيا ثاني أكبر مورد للأسمدة إلى السوق الأمريكية بعد كندا التي بلغت قيمة أسمدتها المصدرة للولايات المتحدة 338 مليون دولار في مارس الماضي.

وتحتل السعودية المرتبة الثالثة بين موردي الأسمدة للولايات المتحدة بواقع 13.5% من المستوردات الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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