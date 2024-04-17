الاتحاد الأوروبي يضاعف استيراد الأسمدة الروسية رغم العقوبات

سجلت مستوردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة الروسية ارتفاعا كبيرا منذ ديسمبر 2022، رغم العقوبات وتعهّد الاتحاد "بالتخلي عن استيراد أي شيئ من روسيا".

واستوردت دول الاتحاد الأوروبي حسب الإحصاءات الأوروبية في فبراير 521.3 ألف طن من الأسمدة الروسية بقيمة 167.4 مليون يورو، بما يزيد بنسبة 16% من ناحية الكم و21% من ناحية القيمة النقدية عن يناير.

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كما جاءت هذه المشتريات كأعلى نسبة اعتبارا من ديسمبر 2022، عندما تم حينها شراء أسمدة بقيمة 185.3 مليون يورو.

وعلى وجه الخصوص زادت مشتريات بلجيكا من الأسمدة الروسية أكثر من غيرها بحوالي 5 أضعاف لتصل قيمتها إلى 24 مليون يورو، فيما زادت رومانيا مستورداتها بـ2.4 مرة وبلغت 10.3 مليون يورو، وبلغاريا 2.1 مرة إلى 5.2 مليون يورو.

بينما زادت صادرات الأسمدة الروسية إلى ألمانيا 1.8 مرة في نهاية الشتاء بقيمة 20 مليون يورو.

وتبقى بولندا أكبر مشتر للشهر الثالث على التوالي حيث زادت وارداتها من سماد روسيا بنسبة 38% في فبراير إلى 44 مليون يورو، في أعلى نسبة منذ ديسمبر 2021.

المصدر: نوفوستي