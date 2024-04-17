 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يضاعف استيراد الأسمدة الروسية رغم العقوبات

مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يضاعف استيراد الأسمدة الروسية رغم العقوبات
Globallookpress
سماد زراعي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xdc3

سجلت مستوردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة الروسية ارتفاعا كبيرا منذ ديسمبر 2022، رغم العقوبات وتعهّد الاتحاد "بالتخلي عن استيراد أي شيئ من روسيا".

واستوردت دول الاتحاد الأوروبي حسب الإحصاءات الأوروبية في فبراير 521.3 ألف طن من الأسمدة الروسية بقيمة 167.4 مليون يورو، بما يزيد بنسبة 16% من ناحية الكم و21% من ناحية القيمة النقدية عن يناير.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تزيد مشتريات الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2023
الولايات المتحدة تزيد مشتريات الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2023

كما جاءت هذه المشتريات كأعلى نسبة اعتبارا من ديسمبر 2022، عندما تم حينها شراء أسمدة بقيمة 185.3 مليون يورو.

وعلى وجه الخصوص زادت مشتريات بلجيكا من الأسمدة الروسية أكثر من غيرها بحوالي 5 أضعاف لتصل قيمتها إلى 24 مليون يورو، فيما زادت رومانيا مستورداتها بـ2.4 مرة وبلغت 10.3 مليون يورو، وبلغاريا 2.1 مرة إلى 5.2 مليون يورو.

بينما زادت صادرات الأسمدة الروسية إلى ألمانيا 1.8 مرة في نهاية الشتاء بقيمة 20 مليون يورو.

وتبقى بولندا أكبر مشتر للشهر الثالث على التوالي حيث زادت وارداتها من سماد روسيا بنسبة 38% في فبراير إلى 44 مليون يورو، في أعلى نسبة منذ ديسمبر 2021.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا