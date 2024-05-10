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بايدن يدعي أن التضخم كان 9% عندما تولى منصبه

مال وأعمال

بايدن يدعي أن التضخم كان 9% عندما تولى منصبه
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الناخبين يخطؤون في تحميله المسؤولية عن ارتفاع التضخم في البلاد لأنه "كان 9٪ عندما تولى منصبه"، فيما كان في الواقع 1.4٪ فقط.

وقال بايدن في حديث لشبكة CNN: "لم يسبق لأي رئيس أن حقق ما حققناه فيما يتعلق بخلق فرص العمل وخفض التضخم، لقد كان 9% عندما وصلت إلى المنصب.. 9%".

ودافع الرئيس البالغ من العمر 81 عاما عن سياساته الاقتصادية بعد أن ضغط عليه المذيع قائلا إن "الناخبين بأغلبية كبيرة يثقون في (الرئيس السابق دونالد) ترامب أكثر بشأن الاقتصاد".

وأصر بايدن على أنه "حول" الاقتصاد بالفعل، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

يذكر أن معدلات التضخم بدأت في الارتفاع بعد وقت قصير من تولي بايدن منصبه قبل أن يرتفع إلى معدلات غير مسبوقة منذ أوائل الثمانينيات، وبلغ ذروته بمعدل سنوي قدره 9.1٪ في يونيو 2022، بعد 17 شهرا من توليه منصبه.

ومنذ أن تولى بايدن منصبه، ارتفع متوسط ​​أسعار السلع والخدمات بنسبة 19%، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل.

وبالمقارنة، خلال السنوات الأربع التي قضاها ترامب في منصبه، ارتفعت الأسعار بنسبة 8%، أو ما يقرب من 2% سنويا.

المصدر: "نيويورك بوست"

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