بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25%

أبقى بنك إنجلترا اليوم الخميس أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25%، وسط توقعات بأن يتم تخفيضها في وقت لاحق.

وذكرت صحيفة الـ"تلغراف" بأنه تم التصويت بأغلبية 7 أصوات مقابل 2 لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير على خلفية انخفاض التضخم والنمو القوي.

وقال محافظ البنك أندرو بيلي إنه "متفائل" بأن التضخم سيستمر في الانخفاض في الأشهر المقبلة، حيث أشار إلى أن صناع السياسات أصبحوا أقرب إلى خفض تكلفة الاقتراض.

وتعليقا على القرار، قال بيلي: "لقد تلقينا أخبارا مشجعة بشأن التضخم ونعتقد أنه سينخفض ​​​​قريبا من هدفنا البالغ 2٪ في الشهرين المقبلين"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم سيظل منخفضا قبل أن نتمكن من خفض أسعار الفائدة. أنا متفائل بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وانضم ديف رامسدن، نائب محافظ البنك، إلى الدعوات لخفض تكلفة الاقتراض وسط دلائل على أن التضخم أصبح الآن على "مسار هبوطي ثابت".

وأظهر أحدث فحص للاقتصاد أجراه البنك المركزي أن بريطانيا انتعشت من الركود في بداية هذا العام، حيث حققت نموا يقدر بنحو 0.4% في الربع الأول.، مبينا أن التضخم قد انخفض على الأرجح إلى هدفه البالغ 2% في أبريل، من 3.2% في مارس.

وأفاد بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيستقر عند هذا المستوى تقريبا لبقية العام.

وقد رفع المستثمرون توقعاتهم بأن يبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة من أغسطس إلى يونيو وخفضها إلى 4.75% بحلول نهاية العام.

المصدر: telegraph