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بيانات حديثة عن التضخم في المملكة المتحدة

مال وأعمال

بيانات حديثة عن التضخم في المملكة المتحدة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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استقر معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة دون تغيير في شهر يناير الماضي، وجاء ذلك خلافا لتوقعات خبراء الذين أشاروا إلى زيادة طفيفة في المؤشر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة (ONS)، في بيان اليوم الأربعاء، إن التضخم السنوي ظل في المملكة المتحدة في شهر يناير الماضي عند 4%.

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ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري.

وتوقع المحللون الذين شملهم استطلاع بوابة DailyFx تسارع التضخم السنوي إلى 4.2%، فيما توقعوا انخفاض الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3%.

المصدر: برايم

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