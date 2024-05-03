 
مباشر

ماسك يحذر من نهاية الدولار الوشيكة

مال وأعمال

ماسك يحذر من نهاية الدولار الوشيكة
Globallookpress Ohde/face to face
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xh1z

حذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من فقدان الدولار الأمريكي لقيمته بسبب تزايد عدم الثقة فيه، إذا لم يتم حل مشكلة الدين العام في الولايات المتحدة.

وكتب ماسك على منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى القيام بشيء ما بشأن ديوننا الوطنية، وإلا فإن الدولار سيصبح بلا قيمة".

إقرأ المزيد
"بلومبرغ": فريق ترامب يدرس إجراءات ضد الدول التي تتخلى عن الدولار

وأعلن مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار في وقت سابق أن نمو الدين العام الأمريكي "يسبب آثارا جانبية في جميع أنحاء العالم".

كما أشار المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي عن روسيا أليكسي موجين إلى أنه لا يستبعد احتمال انهيار النظام النقدي العالمي القائم في الوقت الحالي.

وذكر موجين أن المنظومة القائمة حاليا، تعتمد على الثقة في أن الأصول الدولارية آمنة، لكن البنوك المركزية والمؤسسات وحتى الأسر بدأت بالفعل في بيع الأصول الدولارية وشراء الذهب، بسبب تزايد عدم الثقة في سلامتها.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا