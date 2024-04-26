"بلومبرغ": فريق ترامب يدرس إجراءات ضد الدول التي تتخلى عن الدولار

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن مساعدي دونالد ترامب، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، يدرسون اتخاذ إجراءات ضد الدول التي تسعى للتخلي عن الدولار الأمريكي.

وحسب مصادر الوكالة، فإن المستشارين الاقتصاديين لترامب يدرسون الإجراءات المحتملة التي قد تتخذ في حال فوز ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة، والهادفة إلى مواجهة الأسواق الناشئة الرئيسية التي تسعى لتقليص اعتمادها على الدولار.

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وتشمل الإجراءات التي لا تزال قيد المناقشة، والتي يفترض تطبيقها ضد خصوم وحلفاء أمريكا على حد سواء، الذين يبحثون عن طرق بديلة لتحويل التجارة إلى عملات أخرى، فرض إجراءات رقابة على الصادرات واتهامات بالتلاعب بالعملات ورسوما جمركية.

جدير بالذكر أن التخلص من الدولار كان أحد المواضيع التي ناقشتها قمة "بريكس" في أغسطس الماضي.

وحسب "بلومبرغ"، فإن فريق ترامب بحث جهود "بريكس" هذه تحديدا.

ويأتي ذلك على خلفية توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون يمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات لمصادرة الأصول الروسية بالدولار وتحويلها لمساعدة أوكرانيا.

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وأثارت الخطوة مخاوف لدى بعض الجمهوريين بشأن احتمال تقويض دور الدولار الأمريكي في المنظومة المالية الدولية.

وكان ترامب قد صرح مرارا بأنه يريد أن يبقى الدولار عملة الاحتياطي العالمية، وأنه سيسعى لمنع الدول من التخلص من الدولار.

المصدر: بلومبرغ