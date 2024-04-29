أسعار الذهب ستسجل مستويات تاريخية في 2024 وخبير روسي يكشف الأسباب

توقع الخبير الاقتصادي مكسيم خودالوف ارتفاع أسعار الذهب إلى أرقام قياسية حتى نهاية العام 2024 مدفوعة بالتسارع المستمر لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة وعوامل دولية أخرى.

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وقال الخبير في شركة "فيكتور إكس" الاستثمارية: "تشير العديد من المصادر إلى احتمال استمرار نمو التضخم في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى تسجيل أسعار قياسية جديدة للمعدن الأصفر خلال هذا العام".

ولفت إلى أنه يجري في الوقت الحالي تراجع تصحيحي لأسعار الذهب من مستوياته القياسية بسبب ارتفاع الدولار.

وكشف أن سعر الذهب ابتعد بشكل كبير عن مستوى الكلفة حتى بالنسبة لأكثر مناجم الذهب تكلفة في الاستخراج، وهو ما يتيح للمنتجين استخراج حتى الخامات الأقل جودة، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض من المعدن".

وسجل الذهب أعلى مستوياته التاريخية مؤخرا، متجاوزا 2.4 ألف دولار للأونصة.

ويرجع هذا النمو إلى تدهور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب التوقعات المتعلقة بالتغيرات في السياسة النقدية لنظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

المصدر: نوفوستي