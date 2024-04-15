ارتفاع أسعار الذهب بعد الهجوم الإيراني

صعدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين واقتربت من مستوى قياسي بعد الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، الذي أدى إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2374.5 دولار للأونصة، في حين صعدت العقود الفورية بنسبة 0.64% إلى 2359.35 دولار للأونصة.

وكانت أسعار المعدن النفيس قد سجلت يوم الجمعة الماضي مستوى تاريخيا، حيث تخطت مستوى 2400 دولار للأونصة، وسط إقبال المستثمرين على المعدن في ظل التوتر الحاصل في الشرق الأوسط.

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ويوم السبت الماضي نفذت إيران هجوما انتقاميا على إسرائيل، أطلقت خلاله أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل، وجاء ذلك ردا على ضرب تل أبيب القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أسفر عن عن مقتل ضباط عسكريين إيرانيين.

المصدر: بلومبرغ