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بلينكن يدعو لتجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط

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بلينكن يدعو لتجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط
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شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في محادثات مع وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر والأردن على ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط بعد هجوم إيران على إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها إن "وزير الخارجية بلينكن ووزير خارجية مصر أكدا أهمية منع التصعيد وتنسيق الجهود الدبلوماسية".
كما ناقش بلينكن ذلك أيضا مع وزراء خارجية السعودية وتركيا والأردن.

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في المقابل، وجه المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران تحذيرا من أن "أي إجراء إسرائيلي قادم سيقابل بعشرة أضعاف الشدة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت أنه نفذ عملية بالطائرات المسيرة والصواريخ ردا على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.

وحذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم تل أبيب من مغبة الرد على الهجوم الإيراني.

وشدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن أي مغامرة إسرائيلية جديدة، ستقابل برد أقوى وأكثر حزما.

المصدر: نوفوستي

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